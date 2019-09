Pizza backen für guten Zweck in Hückeswagen : „Zukunft Jugend“ bietet wieder beliebte Pizza-Aktion

Hückeswagen Bis kommenden Mittwoch, 18. September, können die Pizzen vorbestellt werden. Der Erlös kommt der Jugendarbeit zugute.

Der Verein „Zukunft Jugend“ lädt zu seiner beliebten Pizza-Aktion für Samstag, 21. September, ein. Die Lieferung erfolgt von 17.30 bis 19 Uhr, das Restaurant im Gemeindezentrum Lindenberg öffnet ab 19 Uhr. Die Pizzen können entweder nach Hause bestellt werden, oder Pizzaliebhaber kommen in den Lindenberg und können ihre vorher bestellte Pizza dort in gemütlicher Atmosphäre essen. Eine vorherige Bestellung an der Hotline Tel. 02192 9376685 oder per E-Mail pizzaaktion@zukunftjugend.de ist dringend erforderlich. Anmeldeschluss ist der 18. September Da jede Pizza frisch zubereitet wird, ist das Kontingent begrenzt. Deshalb geht es nicht ohne Anmeldung.