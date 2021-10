Denkmalschutz für Hückeswagener Gebäude? : Zukunft des Hotels zur Post bleibt unklar

Café und Restaurant des Hotels zur Post an der Peterstraße / Ecke Goethestraße sind bereits seit Mai 2016 geschlossen, der Hotelbetrieb wurde vom vorherigen Eigentümer-Ehepaar Christiane und Bernd Koppelberg im Sommer vorigen Jahres eingestellt. Seit knapp zwei Jahren gehören Grundstück und Gebäude der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen. Fotos (2): Stephan Büllesbach (Archiv) Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Wie geht es mit dem Gebäude an der Peterstraße weiter? Diese Frage treibt viele Hückeswagener um, seitdem es 2019 an die Sparkasse verkauft wurde. Klar ist, dass nichts klar ist. Die AfD bringt nun den Denkmalschutz ins Spiel.

Vor fast zwei Jahren ging das Hotel zur Post in den Besitz der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen über (s. Info-Kasten). Schon zuvor hatten die vorherigen Eigentümer Bernd und Christiane Koppelberg deutlich gemacht, dass sie Hückeswagen in Richtung Ostwestfalen verlassen wollen. Seitdem kursierten in der Stadt immer wieder Gerüchte, dass anstelle des historischen Gebäudes aus dem 18. Jahrhundert ein Hotel-Neubau entstehen soll; denn Hotelbetten waren und sind Mangelware in Hückeswagen. Sogar der Name eines Investors wurde hinter vorgehaltener Hand genannt. Das ist alles Schnee von gestern. Selbst die Investorengruppe, mit der die Sparkasse nach Aussage ihrer Vorstandsvorsitzenden Dorothea Stabolewski im Gespräch war und deren Mitglieder hauptsächlich aus Hückeswagen kamen, hat sich nach Informationen unserer Redaktion während der Corona-Krise aufgelöst.

Auch momentan gibt es offenbar keine noch Pläne, was mit dem Gebäude bzw. dem etwa 700 Quadratmeter großen Gelände passieren wird. Im Pressegespräch im Januar 2020 hatte Dorothea Stabolewski gesagt: „Wir haben das Grundstück gekauft, damit es in Hückeswagener Händen bleibt.“ Selbst als Investor auftreten wollte die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen damals jedoch nicht. Das immerhin könnte sich ändern, denn: „Wir würden eventuell allein was daraus machen“, sagt die Vorstandsvorsitzende jetzt auf Anfrage. Denn das Grundstück sei wunderschön.

Info Die Geschichte der Familie Koppelberg 1949/1952 Paula und Herbert Koppelberg übernehmen 1949 zunächst das Café Selbach an der Islandstraße (heute Blumen Koch), 1952 erwerben sie das Hotel zur Post an der Peterstraße und bauen es zu einem Café und Restaurant um. 1990 Sohn Bernd und Schwiegertochter Christiane übernehmen das Hotel 1990. Auch sie bauen um und renovieren die Hotelzimmer. 2016 Das Ehepaar schließt Café und Restaurant, den Hotelbetrieb führt es bis Januar 2020 weiter. 2019/20 Bernd und Christiane Koppelberg verkaufen das historische Gebäude im Vomber 2019 an die Sparkasse und ziehen im August 2020 zur Familie des Großneffen nach Amelunxen im Kreis Höxter.

Zudem bringt die AfD das „Hotel zur Post“ wieder ins Gespräch und fordert, dass das mehr als 230 Jahre alte Gebäude in Absprache mit den übergeordneten Denkmalbehörden sowie dem Landschaftsverband Rheinland als Baudenkmal in die Denkmalliste eingetragen wird. Das soll der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 23. November, entscheiden. In der Begründung des Antrags schreibt Fraktionschef Markus Lietza, dass das Gebäude Peterstraße 2 eine bewegte Geschichte hinter sich und viel Prominenz beherberg hat. „Es ist ein wichtiger Teil der Hückeswagener Stadtgeschichte und prägt mit seinem bergischen Schieferkleid, den Eingang zur historischen Innenstadt.“ Zudem könnten nur sehr wenige Häuser in Hückeswagen 230 Jahre Kulturgeschichte aufweisen. Und keine fünf Meter weiter beginne die unter Denkmalschutz stehende historische Innenstadt. Auch das Werbeschild mit der Kutsche sei vielen bekannt und sollte ebenfalls als schützenswert angesehen werden.

Die AfD-Fraktion strebt, wie Lietza weiter schreibt, den dauerhaften Erhalt des regionalytpischen und besonders identitätsstiftenden Gebäudes an, „indem dieses dauerhaft unter Denkmalschutz gestellt wird“. Hürden für eine solche Einstufung müssten im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Stadtpolitik und Investor gemeinschaftlich überwunden werden, da gerade dieses Gebäude ein Thema in der Bürgerschaft in Hückeswagen sei. Lietza fordert: „Die Verwaltung setzt sich mit dem Eigentümer der Immobilie in Verbindung und versucht, eine fachgerechte Sanierung des Gebäudes zu erwirken, die die Erfüllung aller Kriterien für eine Eintragung in die Denkmalliste ermöglicht.“