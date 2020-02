Hückeswagen : Zufriedener Einzelhandel trotz milden Winters

Hückeswagen Die Modehändler hatten sich auf höhere Temperaturen eingestellt und erst gar nicht so viele dicke Wintersachen eingekauft.

Dirk Sessinghaus sieht es gelassen. Der Inhaber des Modehauses und des benachbarten „accanto“ an der Islandstraße weiß, dass sich auch die Modeindustrie auf das sich ändernde Klima eingestellt hat. „Viele Sachen sind ganzjährig tragbar. Die ganz dicken Sachen gibt’s nach wie vor, aber eben nicht mehr in der Masse.“ Sicher würden die 20 Prozent Rabatt auf die Winterkollektion sowie kalte Temperaturen und Schneefall jetzt noch einige Bedarfskunden anlocken, ansonsten würden Kunden mittlerweile aber auch frühzeitig einkaufen.

Für ihn ist der ehemalige Start des Winterschlussverkaufs am letzten Montag im Januar nun eher der letzte Wegepunkt vor dem Frühlingsgeschäft. „Wir starten demnächst in die neue Saison. Dabei wird das Thema Nachhaltigkeit auch unseren Kunden immer wichtiger“, sagt Sessinghaus. Das fange bei Tüten an, die nicht mehr gefragt sind, aber betreffe auch die Produktion der Mode. „Kunststoffe statt Federn, auch werden immer mehr Fasern etwa aus recycleten PET-Flaschen hergestellt. Auch bei den Waschungen und Färbungen der Kleidungung wird vermehrt darauf geachtet, dass nur pflanzliche Färbstoffe verwendet werden“, sagt Sessinghaus.