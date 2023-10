Ratsitzung in Hückeswagen Politik entscheidet: Wohngebiet Brunsbach wird über Bolzplatz angefahren

Seit gut eineinhalb Jahren gibt es die Pläne von Klaus Wittkamp für die Errichtung eines kleinen Wohnquartiers in Brunsbach oberhalb der Bundesstraße 237. Der Wermelskirchener Investor will auf dem Gelände, auf dem noch das Betriebsgebäude eines vor einigen Jahren in die Insolvenz gegangenen Unternehmens und ein Einfamilienhaus stehen, drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 24 Wohnungen errichten lassen (s. Info-Kasten). So weit, so gut.