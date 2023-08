Ausbildungsstart in Hückeswagen Zu wenige Azubis vor allem im Handwerk

Innungsbäckermeister Der Hückeswagener Bäckermeister Jörg von Polheim ist auch Innungsbäckermeister für das Rheinland. Er sieht weiter schwere Zeiten auf das Bäckerhandwerk zukommen: „Im Endeffekt ist es ähnlich wie in den vergangenen Jahren: Viele Stellen bleiben unbesetzt, viele Bäckermeister suchen händeringend nach Nachwuchs. Die Nachfrage ist überschaubar – um es mal freundlich auszudrücken.“ Das Bäckerhandwerk habe gleich zweimal einen schlechten Ruf – zum einen, dass man schlecht verdiene, zum anderen die Arbeitszeiten. „Im dritten Lehrjahr bekommt man 1085 Euro, was nun wirklich nicht schlecht ist. Und die Arbeitszeiten sorgen dafür, dass man immer schon früh Feierabend hat. Während andere Gewerke noch im Büro sitzen, haben wir schon früh am Mittag Feierabend“, wirbt von Polheim, der eine Lanze für sein Handwerk bricht: „Man kann so kreativ sein, man sieht sein Ergebnis sofort.“ Auch wenn die Anforderungen von staatlicher Seite her steigen würden, bliebe das Kernstück, das Backen: „Und das ist einfach schön“, versichert von Polheim.