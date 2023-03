Stadtrat in Hückeswagen Zorn der anderen Stadtratsparteien ergießt sich über die AfD

Doch diese Anfrage zu den abgelehnten Asylbewerbern sei von ganz anderer Qualität: „Sie ist brandgefährlich!“, stellte die Ortssprecherin der Grünen klar. Diese Anfrage sei nur dazu da, um in der Bevölkerung Zwiespalt zu schaffen und zu hetzen. Dann legte Shirley Finster richtig los und verglich die Partei mit einem „Krebsgeschwür“, das es bis in die kleinste Zelle zu bekämpfen gelte. „In diesem Antrag geht es um Menschen“, sagte sie. „Um Menschen, die nicht in ihre Heimat zurückkönnen.“ In diesen Zeiten einen solchen Antrag zu stellen, damit habe die AfD ihr wahres Gesicht gezeigt: „Es ist eine hässliche Fratze.“ Auch Jürgen Becker (SPD) verwies darauf, dass viele der Geflüchteten aus Ländern kämen, in denen Repressionen oder Tod auf sie warteten. „Die Menschen sind vor dem menschenverachtenden Regime der Taliban geflüchtet, vor dem Assad-Regime oder wegen des Kopftuchzwangs. „Das sind alles gute Gründe, warum sie sich auf den Weg hierher gemacht haben.“ An die beiden AfD-Vertreter gewandt sagte er: „Sie sind nicht bürgernah, sie sind fremdenfeindlich.“