Ruhender Verkehr in Hückeswagen : Zoff um fehlendes Schild in der Parkzone

Dieses Schild steht vor KiK – ein anderes steht an der Volksbank im Bergischen Land – macht auf die Parkzone im Zentrum deutlich. Und die umfasst auch Bahnhofs- und Etapler Platz. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Autofahrer ärgert sich über das Verhalten von zwei Mitarbeitern des Hückeswagener Ordnungsamtes.

Wenn unter dem Scheibenwischer ein Knöllchen festgeklemmt ist, ist die Verstimmung in der Regel groß. Richtig ärgerlich wird’s, wenn nicht einsehbar ist, warum es das Verwarngeld gibt. Für Holger Stoffel ist dieser Fall jetzt im wahren Sinne des Wortes eingetroffen. Der Hückeswagener hatte keinen Parkhinweis auf dem Bahnhofsplatz entdecken können, wohl aber einen Zettel unter dem Scheibenwischer seines dort abgestellten Autos: Hatte er doch im Bereich eines eingeschränkten Halteverbots geparkt, ohne die Parkscheibe herauszulegen.

„Wir haben verzweifelt das Hinweisschild ,Parken mit Parkscheibe in gekennzeichneten Flächen’ gesucht“, berichtet Stoffel am „Bürgermonitor“ unserer Redaktion. Als seine Söhne zufällig den Mitarbeiter des Ordnungsamts sahen, „sprach ich ihn freundlich an und fragte, wo sich das Schild mit dem betreffenden Hinweis befindet“, sagt Stoffel. Die Antwort sei gewesen, dass sich überall Schilder befänden. Und als der Autofahrer wissen wollte, wo das Schild für die Parkfläche auf dem Bahnhofsplatz sei, habe der städtische Mitarbeiter keine wirkliche Aussage getroffen. „Nur diese, dass er bereits seit Jahrzehnten seinen Job mache und er sich keiner Diskussion unterziehen wolle.“

Als sich dann ein zweiter Mitarbeiter des Ordnungsamts hinzu gesellte, wollte Stoffel von ihm wissen, wo das Schild aufgestellt sei. „Als Erklärung erhielten wir in einer außerordentlich unfreundlichen Art, dass sich dieses vor dem KIK befände und für die ganze Zone gelte.“ Sollte er ein Problem damit haben, könne er vor Gericht gehen. Gerade diese Art und Weise des Umgangs hätte sehr zu wünschen übrig gelassen, kritisiert er.

Das Schild, das die Parkzone anzeigt, steht tatsächlich in Höhe des Modediscounters KiK, ein anderes kurz vor der Einmündung Schwarzer Weg an der Volksbank im Bergischen Land. Ebenso ist die Bahnhofstraße eine Parkzone – dort stehen die Schilder am Café Bauer und hinter der Feuerwehreinfahrt. „Die Schilder wurden vom Straßenverkehrsamt so angeordnet“, erläutert Ordnungsamtsleiter Andreas Schröder auf Anfrage unserer Redaktion. Die Stadt könne zwar Vorschläge machen, letztlich entscheide aber die Kreisverwaltung. Als Grund für solche Park- oder auch Tempo-30-Zonen nennt Schröder, dass die Anzahl der Schilder reduziert und damit ein „Schilderwald“ vermieden werden soll.

Was den Umgangston seiner Mitarbeiter betrifft, so nimmt der Amtsleiter sie in Schutz. „Unser Mitarbeiter macht das toll, ist nett und freundlich“, versichert Schröder. Seine Art komme gut an, „das zeigen uns auch die vielen positiven Rückmeldungen“. Der Kollege, der ihm im Gespräch mit dem Hückeswagener zur Seite gesprungen war, hatte die Diskussion anders dargestellt. „Der Mann wurde darauf hingewiesen, wo das Schild steht, er hat das aber nicht akzeptiert und immer weiter nachgefragt“, sagt Schröder, nachdem er mit seinem Kollegen gesprochen hatte. Er bestätigt, dass dieser gesagt habe, er könne sich im Zweifel an das Verwaltungsgericht wenden. „Aber er war es dann leid, dass er zehn Mal das Gleiche sagen musste“, berichtet der Ordnungsamtsleiter.