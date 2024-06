Hückeswagener Margarete-Starrmann-Kindergarten Ein Hauch von Magie im Zirkus „Magaretti Konfetti“

Wenn schon einmal ein Zirkuszelt in der Schloss-Stadt aufgebaut ist, in dem Kinder aus Hückeswagen als Artisten und Clowns Zirkusluft schnuppern können – wie die der Löwen-Grundschule –, dann wollen auch andere Knirpse das ausprobieren. Wie am Mittwochnachmittag die Jungen und Mädchen des Margarete-Starrmann-Familienzentrums der Arbeiterwohlfahrt (Awo) von der Montanusstraße. In der Mange ließen sie den Zirkus „Magaretti Konfetti“ Wirklichkeit werden.