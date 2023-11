Feuerwehreinsatz in Hückeswagen Zimmerbrand in Reinsbach, Haus ist unbewohnbar

Um 18.57 Uhr waren zunächst der Löschzug Stadt und die Löschgruppe Herweg alarmiert worden. Als die Feuerwehrleute jedoch wenige Minuten später am Einsatzort eintrafen, war laut Feuerwehrsprecher Morton Gerhardus eine starke Rauchentwicklung in der ersten Etage eines Einfamilienhauses erkennbar. Daher wurden umgehend die Löschgruppen Straßweg und Holte sowie die Drohnenstaffel. Somit war die gesamt der Hückeswagener Wehr im Einsatz. Alle Bewohner des Hauses hatten sich schon vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen können.