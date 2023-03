Ansichtssache Für diese Zerstörungswut gibt es keine Entschuldigung

In dieser Woche haben Unbekannte Wasserhähne aufgedreht und Abflüsse verstopft sowie Wände, Böden und Geländer mit Farbe beschmiert? Warum bloß ? Im Raum stehen zwei Vermutungen: Entweder waren das einfach nur Vandalen, die Lust an der Zerstörung hatten. Was schon schlimm genug ist. Oder aber es handelte sich um einen fremdenfeindlichen Hintergrund – was besonders perfide wäre.