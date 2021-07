Mayors for Peace : Hückeswagen zeigt Flagge gegen Kernwaffen

2019 wehte bereits die Flagge der „Mayoers for Peace“ auf dem Schloss. Am 8. Juli wird das Zeichen gegen Atomwaffen in der Welt erneut zu sehen sein. Foto: Sonja Puschmann

Hückeswagen Am Donnerstag, 8. Juli, weht über dem Schloss wieder die Flagge der „Mayors for Peace“. Der Bürgermeister setzt damit, wie etwa 400 andere in Deutschland und 8000 weltweit, ein Zeichen gegen die Aufrüstung mit Atomwaffen.

Die Schloss-Stadt setzt am kommenden Donnerstag erneut ein „wehendes“ Zeichen: Nachdem vor zwei Wochen die Regenbogenfahne über dem Schloss als Zeichen für Toleranz und Gleichberechtigung wehte, steht übermorgen die Sorge über die Aufrüstung mit Kernwaffen im Mittelpunkt einer weiteren Beflaggung. Dann weht erneut die Fahne der Aktion „„Mayors for Peace“ (Bürgermeister für den Frieden) über dem Hückeswagener Herzstück.

2021 begehen die deutschen Bürgermeister, die sich der Aktion angeschlossen haben, am Flaggentag ein Doppeljubiläum: Vor 25 Jahren, am 8. Juli 1996, hatte der Internationale Gerichtshof in Den Haag festgestellt, dass die Androhung des Einsatzes und der Einsatz von Atomwaffen generell gegen das Völkerrecht verstoßen. Zudem besteht laut dem Gerichtshof eine völkerrechtliche Verpflichtung, „in redlicher Absicht Verhandlungen zu führen und zum Abschluss zu bringen, die zu nuklearer Abrüstung in allen ihren Aspekten unter strikter und wirksamer internationaler Kontrolle führen“.

Um an dieses wegweisende Gutachten des Gerichtshofes zu erinnern, führte Hannover als Vizepräsidentin der „Mayors for Peace“ vor zehn Jahren den Flaggentag in Deutschland ein, berichtet Bürgermeister Dietmar Persian. Mittlerweile beteiligen sich deutschlandweit immer mehr Städte an der Aktion, so dass am 8. Juli etwa 400 Bürgermeister Flagge zeigen gegen Atomwaffen, darunter auch der Hückeswagener und die Bürgermeisterin von Wipperfürth, Anne Loth. „Zahlreiche Friedensinitiativen begleiten diesen Tag mit vielfältigen Aktionen“, berichtet Persian.

In diesem Jahr steht der im Januar in Kraft getretene Atomwaffenverbotsvertrag im Fokus des Flaggentags. „Die Atommächte haben den Vertrag nicht unterzeichnet, und auch Deutschland ist ihn bislang nicht beigetreten“, erinnert Persian. Weltweit appellieren die „Mayors for Peace“ daher an ihre jeweiligen Staaten, den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen.

Hückeswagen ist seit 2019 Mitglied bei den „Bürgermeistern für den Frieden“. „Noch immer ist unsere Zukunft bedroht von schätzungsweise 13.080 Atomwaffen“, erläutert Persian den Grund dafür. Daher werde Flagge gezeigt gegen diese grausamen Massenvernichtungswaffen. „Wir setzen uns gemeinsam dafür ein, dass Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt und im kommenden Jahr als ersten Schritt an der Vertragsstaatenkonferenz zum Atomwaffenverbotsvertrag als Beobachter teilnimmt.“

Die Organisation „Mayors for Peace“ wurde 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet, wo 1945 die erste Atombombe in einem Kriegseinsatz abgeworfen worden war. Das weltweite Netzwerk setzt sich vor allem für die Abschaffung von Atomwaffen ein, greift aber auch aktuelle Themen auf, um Wege für ein friedvolles Miteinander zu diskutieren. Mehr als 8000 Städte gehören dem Netzwerk an, darunter mehr als 700 in Deutschland.

www.mayorsforpeace.de

(büba)