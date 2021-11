Auf Hückeswagener Schloss wird blaue Fahne wehen : Flagge gegen Gewalt an Frauen

Hückeswagen Die Stadt Hückeswagen nimmt am Anti-Gewalttag am 25. November teil, zu dem die Gleichstellungsbeauftragten in Oberbr aufrufen. Dafür wird auf dem Schloss eine baue Fahne gehisst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Blaue Fahnen wehen am Donnerstag, 25. November, an vielen deutschen Rathäusern – und auch über dem Hückeswagener Schloss. Sie sind ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, dass die Menschenrechtsorganisation „Terre des femmes“ bereits vor 20 Jahren unter dem Motto „frei leben ohne Gewalt“ setzte.

„Der von der UNO seit 1990 offiziell ausgerufene Aktions- und Gedenktag ,Nein zu Gewalt an Frauen’ dient gleichsam dem Gedenken an die vielen Frauen und Mädchen, deren Leben durch Gewalterfahrungen gezeichnet ist, wie auch dem solidarischen Aufstand und der Gegenwehr“, berichtet die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Jana Scheithauer. „Mit der Fahnenaktion möchte auch die Schloss-Stadt auf diese bedrückende Tatsache aufmerksam machen.“ Die auf dem Schloss weithin sichtbare Fahne soll zudem mahnen, dass häusliche Gewalt keine Privatsache sei.

Laut EU-Kommission erfahre jede dritte Frau in Europa mindestens einmal im Leben Gewalt, berichtet Jana Scheithauer. Doch auch Männer seien betroffen. Das könne sich nur ändern, wenn sich die ganze Gesellschaft gegen Gewalt einsetzt. „Denn nur gemeinsam sind wir stärker als Gewalt! Wir Gleichstellungsbeauftragten fordern eine lebenswerte Welt für alle Menschen: gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei!“ Auch Bürgermeister Dietmar Persian schließt sich der Forderung an: „Es liegt an jedem einzelnen von uns, Gewalt an Frauen zu verurteilen. Wir dürfen vor allem nicht wegschauen, wenn es in unserer Umgebung passiert. Gewalt in jeder Form ist abzulehnen.“

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat in diesem Jahr die Initiative „Stärker als Gewalt“ gestartet, in der sich viele Organisationen zusammengeschlossen haben, die sich gegen Gewalt an Frauen und Männern einsetzten. Über die Internetseite www.stärker-als-gewalt.de finden Betroffene und Menschen aus ihrem Umfeld Informationen und Hilfsangebote, wie sich Gewalt beenden lässt und wo sie Hilfe finden können.

(büba)