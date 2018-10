Hückeswagen: Zehn Jahre gelebte hilfe für Suchtgefährdete

Selbsthilfegruppe in Hückeswagen : Zehn Jahre Hilfe für Suchtgefährdete

Siegfried Heinrich ist der Gruppenleiter der Ortsgruppe Hückeswagen des Blauen Kreuzes. Foto: Karsten/Heike Karsten

Hückeswagen Ende Oktober feiert die Ortsgruppe des Blauen Kreuzes Geburtstag. Die Selbsthilfegruppe bietet seit zehn Jahren Menschen mit Suchtproblemen oder deren Angehörigen überkonfessionelle Hilfe und Unterstützung an.

Etwa zwei Millionen Alkoholabhängige gibt es in Deutschland. Nach dieser Statistik müssten umgerechnet etwa 200 Betroffene in Hückeswagen leben. Zu den wöchentlichen Treffen der Begegnungsgruppe des Blauen Kreuzes kommen aber viel weniger Menschen. „Die Schwellenangst ist das größte Hindernis“, sagt Leiter Siegfried Heinrich. Vor zehn Jahren, am 3. November 2008, gründete er mit seiner damaligen Ehefrau Gisela die Ortsgruppe. Dieser Geburtstag soll am 28. Oktober mit einem Gottesdienst in der Kreuzkirche gefeiert werden.

Siegfried Heinrich hat in den vergangenen zehn Jahren schon viele Menschen kommen und gehen sehen. Betroffene, aber auch Angehörige haben Hilfe und Halt in der Selbsthilfegruppe gesucht und erhalten. Die größte Gefahr ist der Rückfall in alte Verhaltensmuster. „Es gibt viele Suchtkranke, die wollen auf der Überholspur trocken werden. Das geht aber nicht. Alkoholkrank ist man bis zum Lebensende“, betont Heinrich. Der 66-Jährige spricht aus Erfahrung. Er ist nicht nur ausgebildeter Suchtkrankenhelfer, sondern bereits seit 20 Jahren in der Selbstgruppenarbeit aktiv. Und das nicht ohne Grund: Der Hückeswagener zählte selbst zu den Betroffenen und hat die Sucht mit allen Auswirkungen für sich, die Familie und das Umfeld am eigenen Leib erfahren. „Mit Flasche war ich ein glücklicher Mensch, aber ohne konnte ich zum Ekel werden“, erinnert er sich an die schlimmste Phase seines Lebens. Seine Ehefrau war es dann auch, die ihn zu einer Selbsthilfegruppe mitgeschleift hatte. „Vorher musste ich mir aber fünf Schnäpse als Mut antrinken“, gibt Heinrich offen zu. Diese Zeiten sind lange vorbei. Seit 21 Jahren ist der pensionierte Werkzeugkaufmann vom Alkohol weg und hat ihn nie wieder angerührt.

Info Kontakt zur Selbsthilfegruppe Die Gruppentreffen finden jeden Montag von 19.30 bis 21 Uhr in der Kreuzkirche, Montanusstraße 6, statt. Darüber hinaus sind auch Einzel- und Paargespräche in privatem Rahmen möglich. Telefon 02192 9175815 oder mobil 0163 5521275 (Siegfried Heinrich, Gruppenleiter). Gottesdienst Zum zehnjährigen Bestehen der Ortsgruppe gibt es am 28. Oktober um 10 Uhr einen Gottesdienst in der Kreuzkirche. Gastredner ist Hansgeorg Panczel vom Blauen Kreuz. Im Anschluss gibt es einen kleinen Imbiss. Geschichte Das Blaue Kreuz wurde 1877 in der Schweiz gegründet. Die erste Gruppe in Deutschland entstand 1885 in Hagen. 1887 trat der preußische Offizier Curt von Knobelsdorff bei, der zuvor selbst Probleme mit Alkohol gehabt hatte.

Wer den Weg zur Ortsgruppe des Blauen Kreuzes findet, erhält wertvolle Unterstützung durch die Gruppe und findet dazu Gleichgesinnte und Freunde. „Wir bezeichnen uns als eine große Familie“, sagt Heinrich. Es bestehen private Kontakte, und es gibt Themenabende, Ausflüge oder der gemeinsame Besuch kultureller Veranstaltungen. Vor einem Jahr haben die Gruppenmitglieder das Bogenschießen für sich entdeckt. Das Curt-von-Knobelsdorff-Haus in Radevormwald, eine Fachklinik des Blauen Kreuzes, hat bereits gute Erfahrungen damit gemacht. „Beim Bogenschießen geht es vor allem um Körperwahrnehmung“, sagt Siegfried Heinrich.