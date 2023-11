St. Angela-Cup in Wipperfürth Zebraklasse der GGS Wiehagen holt Pokal

Nach siegreicher Vor- und Hauptrunde konnten die hochmotivierten Kids der Zebraklasse der GGS Wiehagen (4b) ins Finale einziehen – und die Stimmung kochte nahezu über. „Als dann klar war, dass sie den Pokal bekommen, gab es kein Halten mehr“, berichtet Imke Schröder. Bereits im Vorfeld hätten die Kinder der Zebraklasse unermüdlich trainiert. Jede Pause wurden neue Konstellationen ausprobiert, Fallrückzieher geübt, der Torwart in speziellem Training von den Kindern selbst trainiert – und auch nachmittags wurde weiter fleißig an den Techniken gefeilt. Am Ende landeten die Wiehagener Nachwuchsfußballer auf Platz eins, gefolgt von der GGS Mühlenberg I und GGS Mühlenberg II. Beachtlich: Weil die GGS Wiehagen so viele fußballstarke Kids hat, konnte sie in Wipperfürth gleich zwei Mannschaften stellen, so dass sich beide Teams – Zebraklasse und Waschbärklasse – auch gegenseitig unterstützten, anfeuerten und mifieberten, wenn die Kollegen auf dem Platz standen. „Alle Kinder haben sich riesig gefreut, dass der beliebte und begehrte Wanderpokal in diesem Jahr nach Hückeswagen geht und sind sehr stolz. Die zweite Mannschaft bestand aus Kindern beider Klassen 4a und 4b“, schreibt Imke Schröder in ihrem Bericht.