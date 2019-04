Kolpingsfamilie : Ein unterhaltsames Glaubenszeugnis

Hückeswagen Moderatorin Yvonne Willicks kennen die Hückeswagener in erster Linie als Verbraucherjournalistin. Montagabend war sie mit einem anderen Thema zu Gast und stellte im Kolpinghaus ihr neues Buch „Glaube ganz einfach“ vor.

Als „liebe Kolpingschwester und Hausfrau des Landes“ – so begrüßte Stefan Teders, Vorsitzender der Hückeswagener Kolpingsfamilie, den Gast am Montagabend: Yvonne Willicks, Moderatorin und Verbraucher-Journalistin, stellte im Saal des Kolpinghauses vor mehr als 60 Zuschauern ihr aktuelles Buch „Glaube ganz einfach“ vor.

Dabei war Willicks gut gelaunt wie immer, sagte sie etwa zur Begrüßung: „Sie haben Glück, dass ich direkt von der Servicezeit komme – dann sehe ich wenigstens gut aus.“ Auch sonst wusste sie ihr Publikum mit ihrer erfrischend herzlichen Art zu begeistern. Sie hatte zwar ihr Buch dabei, erzählte aber in den etwa anderthalb Stunden ganz oft auch völlig frei davon, wie sie zum Glauben gekommen war und was er ihr bedeutete.

Person Yvonne Willicks wurde am 8. Dezember 1970 in Kamp-Lintfort geboren. Die staatlich geprüfte Hauswirtschaftsmeisterin arbeitete mehrere Jahre als Dozentin und Ausbilderin in der Erwachsenenbildung, ehe sie 2005 ihre Fernsehkarriere zunächst bei RTL II und SAT 1 begann. Seit 2010 moderiert die Kolpingschwester die WDR-Sendungen „Servicezeit“ und „Der große Haushaltscheck“.

Interessant war, dass Willicks gar nicht aus einem besonders christlichen Umfeld kam. „Ich musste mich als Kind entscheiden, ob ich in den katholischen oder evangelischen Religionsunterricht gehen wollte. Damals war ich noch nicht getauft – und auf dem Weg zur Schule entschied ich mich dann für katholisch“, sagte Willicks. Sie betonte, wie glücklich sie und ihre Schwester sich schätzen konnten, in der Kirche damals richtig gute Mentoren gefunden zu haben. „Ich habe schließlich in der Marienkirche in Kamp-Lintfort alles erlebt – außer Sex“, sagte sie und schmunzelte. Und spielte damit darauf an, dass sie dort getauft wurde, die Heilige Kommunion empfing, gefirmt wurde – und auch ihren Mann Markus, seines Zeichens Kirchenmusiker, heiratete. „Geknutscht haben wir aber immer auf dem Parkplatz“, sagte sie unter dem Gelächter des Publikums.