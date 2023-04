Hückeswagen online YouTube-Video über die Städtepartnerschaft

Bei der Fahrt im Mai war das Social-Media-Team ebenfalls in Etaples und hat dort die Einheimischen interviewt und gefragt, was beide Städte so besonders macht. Anschließend führten die Mitarbeiter auch Interviews in Hückeswagen. „Ein Fokus wurde dabei auf die Sehenswürdigkeiten der beiden Städte und auf die kulinarischen Spezialitäten gelegt, die man in der jeweiligen Stadt nicht verpassen sollte“, berichtet Torsten Kemper von der Stadtverwaltung.