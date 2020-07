Hückeswagen als Zentrum der Instandhaltung : Wupperverband plant Großes an Bever

Der Wupperverband will 2022 seine Gebäude auf dem Betriebsgelände an der Bever abreißen und durch neue ersetzen. Olaf Semrau, Gruppenleiter Instandhaltung, freut sich darauf, wenn dann alle Kollegen der Instandhaltung in Reinshagensbever vereint sind. Foto: Jürgen Moll

Reinshagensbever Auf seinem Gelände an der Bever-Talsperre sollen 2022 die Betriebsgebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Damit sollen spätestens ab 2024 alle Mitarbeiter der Instandhaltung an einem Ort vereint sein.

Die Wasseroberfläche der Talsperre liegt da wie ein Spiegel. Es ist windstill, das Wasser kräuselt sich nicht. Ein Graureiher steuert im Tiefflug das Ufer zwischen der DLRG-Wachstation und dem Betriebsgelände des Wupperverbands an. Weil’s noch früh am Morgen und mit 18 Grad eher kühl für einen Sommertag ist, haben es sich noch keine Badegäste auf den Liegewiesen bequem gemacht. Daher ist es sehr ruhig an der Bever, was für einen Tag im Juli eher ungewöhnlich ist. In zwei Jahren dürfte das definitiv anders sein, denn dann wird’s in Reinshagensbever eine rege Bautätigkeit geben.

„Wir planen, die Instandhaltung der Talsperren in Hückeswagen zu zentralisieren“, sagt Olaf Semrau, Gruppenleiter Instandhaltung innerhalb der Talsperren-Bewirtschaftung. Dann soll dort auch die EMSR-Fachgruppe (s. Info-Kasten) angesiedelt werden. Noch aber ist sie in einem Container-Provisorium an der Wupper-Talsperre untergebracht. „Und das schon länger als geplant.“ Ursprünglich hatte der Wupperverband in Erwägung gezogen, dort einen zweigeschossigen Neubau zu errichten. Doch dann stellten die Verantwortlichen fest, dass auch die Betriebsgebäude in Reinshagensbever nicht mehr auf dem modernsten Stand sind. „Wir haben auch bei der Werkstatt für die Schlosser Defizite“, berichtet Semrau. Der hintere Flachbau stammt aus dem Jahr 1960, das Betriebsgebäude wurde 1990 errichtet. Ob sämtliche Gebäude abgerissen werden, ist aktuell aber noch nicht klar.

Info Funktionstüchtigkeit der Anlagen im Blick Fachgruppen Die Kollegen der Fachgruppe EMSR (Elektro, Mess-,

Stau- und Regeletchnik) kümmert sich um alles Elektrische und Elektronische an den Talsperren und Wasserkraftanlagen des Wupperverbands. Untergebracht sind die vier Mitarbeiter und zwei Auszubildenden aktuell an der Wupper-Talsperre. Die acht Mitarbeiter des Stahl- und Wasserbaus (StaWa) sind für alles Mechanische zuständig und arbeiten von Reinshagensbever in Hückeswagen aus. Diese Abteilung hat einen Azubi. Gewässer Die beiden Fachgruppen betreuen die Bever-, Lingese-, Brocher-, Schevelinger- („Silber“), Wupper-, Ronsdorfer-, Panzer- und Große Dhünn-Talsperre sowie die Stauanlage Dahlhausen und den Beyenburger Stausee. Zudem haben sie die Betriebsführung etwa der Eschbach- und Neye-Talsperre übernommen, die den Stadtwerken Remscheid (WR) gehören.

„Auf jeden Fall ist das nach heutigen Standards nicht mehr das, was wir Mitarbeitern heute bieten möchten“, betont der Gruppenleiter. Denn für ein gutes Ergebnis müsse man ihnen auch eine vernünftige Arbeitsumgebung zur Verfügung stellen. Dazu zählen auf dem Gelände an der Bever etwa Hebezeuge für die Schlosser wie ein Kettenzug oder Hallenkran. So soll der künftige Neubau eine Halle mit einer deutlich höheren Decke bekommen, in die ein Gabelstapler hineinfahren kann und in der größere Fahrzeuge beladen werden können. Ein Provisorium in Wuppertal, veraltete Gebäude in Hückeswagen – da habe es Sinn ergeben, die Instandhaltung an der Bever zu vereinen. „Zumal sie von der Lage her ein zentraler Punkt ist“, erläutert Semrau.

Daraufhin ließ der Wupperverband von einem Architekten eine Machbarkeitsstudie entwickeln, mit dem Ergebnis, dass ein Abriss der vorhandenen Gebäude und ein Neubau wirtschaftlicher wären, als ein Umbau des Bestands. „Da haben wir erstmal geschluckt, schließlich arbeiten wir mit öffentlichen Geldern“, sagt Semrau. Aber nach einem Vor-Ort-Termin, in dem der Architekt die Probleme nochmal erläuterte, stimmten die entsprechenden Gremien des Wupperverbands den Plänen zu. Nach derzeitigem Stand wird das gesamte Projekt 4,03 Millionen Euro kosten.

Aufgrund der Höhe der Kosten muss der Wupperverband die Ingenieursleistungen europaweit ausschreiben, betont der Gruppenleiter. Zurzeit laufe die Bewerbungsphase für die Architekturbüros. Wenn der Wupperverband seine Favoriten ausgesucht hat, kann etwa im Oktober in die zweite Phase eingetreten werden – die des Angebots und der Projektarbeit. Semrau rechnet damit, dass im November / Dezember der Planungsauftrag vergeben werden kann. Dann wird es eine weitere Kostenschätzung geben.

Während der Bauarbeiten in Reinshagensbever müsste die dort angesiedelte Instandhaltung für den Stahl- und Wasserbau verlagert werden. Zumal deren Werkstätten vom Abriss definitiv betroffen sind. So gibt es wohl Möglichkeiten, Teile der Schlosser-Werkstatt an der Kerspe- oder Wupper-Talsperre unterzubringen.