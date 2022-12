Hückeswagener Gelände wird aufgewertet Wupperverband-Neubau an Bever bis 2025

Auf seinem Betriebsgeländer in Reinshagensbever direkt am Damm der Talsperre plant der Wupperverband Großes: Die Betriebsgebäude sollen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Allerdings ist das Projekt in Verzug geraten, sollten die Altbauten doch schon in diesem Jahr abgerissen und alle Mitarbeiter der Instandhaltung spätestens ab 2024 an einem Ort – in dem Neubau am Bever-Ufer – vereint sein. „Nach dem Hochwasser im Juli 2021 hatten wir das Projekt zunächst ,auf Eis gelegt‘, da die Ingenieurkapazitäten im Wupperverband für Maßnahmen zur Schadensbehebung benötigt wurden“, teilt Verbandssprecherin Susanne Fischer auf Anfrage unserer Redaktion mit.