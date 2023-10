Prozess am Landgericht Wuppertal Bruder des Angeklagten berichtet von Folter

Dass hinter dem Messerangriff eines heute 26-Jährigen aus Hückeswagen vom 17. Juli 2021 gegen einen 56-jährigen Taxifahrer am Bahnhofsvorplatz in Wuppertal-Barmen mehr als die Lust an der Attacke gesteckt hatte, wurde am zweiten Verhandlungstag wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Wuppertaler Landgericht deutlich.