Flutkatastrophe in Hückeswagen : Wupperauen sind wieder vollständig freigegeben

Hückeswagen Die Grünflächen waren seit der Hochwasserkatastrophe im Juli gesperrt. Die letzten Bodenproben waren nicht mit Schadstoffen belastet. Auch die Stadt hat ihren Beitrag dafür getan, die Wiesen von den ölhaltigen Substanzen zu befreien.

Lange Wochen konnten in der Folge weder Fußgänger noch Radfahren den Weg durch die Wupperauen nutzen – ganz zu schweigen vom gemütlichen Sitzen auf den Grünflächen oder dem Spielenlassen der Hunde auf der Hundewiese nebenan. Das hatte dazu geführt, dass vor allem die Fahrradfahrer die Straße nutzen mussten, um auf die Bahntrasse nach Wipperfürth zu kommen – was nicht ganz ungefährlich war. Am 1. Oktober wurde immerhin der Weg für Fußgänger und Radfahrer freigegeben, das Betreten der Wiesenflächen waren indes nach wie vor verboten. Jetzt endlich, Ende November, teilte Verwaltungsmitarbeiter Waldemar Kneib auf Anfrage dieser Redaktion mit, dass die Wupperauen ab sofort wieder komplett freigegeben seien.

Die Freigabe sei vom Oberbergischen Kreis gekommen. „Die Ergebnisse der letzten Bodenproben, die am 10. November genommen wurden, waren am 22. November beim Kreis.“ Zu Beginn habe der Kreis nur von zwei Stellen Proben genommen – mehr sei nicht nötig gewesen, weil die Wupperauen so großflächig verschmutzt gewesen seien. Zuletzt sei die Fläche vom Bergischen Kreisel bis zur Brücke hinter dem Firmenparkplatz von Klingelnberg in sechs Teilflächen aufgeteilt worden, aus denen auch Proben entnommen worden seien. „Alle sind unbedenklich gewesen – der Grad der Verschmutzung ist über die vergangenen Wochen in mehreren Proben kontinuierlich geringer geworden. Mit dem Ergebnis der jüngsten Proben sind die Wupperauen wieder als uneingeschränkt nutzbar freigegeben“, sagte Kneib.