Aktion des Sozialen Dienstes im Johannesstift : Wünsche am Baum warten auf Erfüllung

Hückeswagen Die Bewohner des Altenzentrums Johannesstift und die FSJler der Sozialen Betreuung haben eine Wunschbaumaktion gestartet. Gesammelt wurden auch außergewöhnliche Wünsche wie die Unterstützung von Tierheimen und Hilfsorganisationen.

In der Glashalle unterhalb des Bürgerbüros am Bahnhofsplatz hat die Werbegemeinschaft einen Weihnachtsbaum aufgestellt, an dem Kugeln mit Wünschen von Menschen und Organisationen hängen, denen es nicht so gut geht. Jeder Passant kann sich eine Kugel mitnehmen und den vermerkten Wunsch erfüllen.