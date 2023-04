Musik im Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Wunderbarer Abend mit Dr. Mojo

Kaum verklingt eine Melodie, scheinen die Zuhörer es nicht erwarten zu können, die nächsten Töne zu hören. Dann flüstert ein Zuhörer gelegentlich seiner Sitznachbarin einen Titel zu. „Hotel California“ zum Beispiel: Nach drei, vier Tönen des unverkennbaren Gitarrensolos beginnt das glückliche Flüstern. Dr. Mojo hat an diesem Freitag Lieder im Gepäck, die Erinnerungen wachrufen. Für viele der Zuhörer sind es Erinnerungen an ihre Jugend, an wilde Zeiten, in denen die Musik dem Lebensgefühl einer ganzen Generation einen Klang gab.