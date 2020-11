Hückeswagener wegen Körperverletzung angeklagt : Würgeattacke an Altweiber vor Gericht

An den „tollen Tagen“ geht’s in Wipperfürth immer hoch her, wie hier in der Alten Drahtzieherei. Foto: Alte Drahtzieherei

Hückeswagen Bis zur Ohnmacht gewürgt haben soll ein Hückeswagener im Februar einen anderen Jecken während der Karnevalstage in Wipperfürth. Am Gericht erhielt er jetzt eine Geldstrafe für diesen Ausraster.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Einfach nur Spaß haben und feucht-fröhlich Karneval feiern, das wollten an Weiberfastnacht Tausende von Jecken in der Wipperfürther Innenstadt. Für einen 32-jährigen Ingenieur aus Wipperfürther endete der Abend jedoch ziemlich abrupt. Wurde er doch gegen 19.50 Uhr von einem 54-jährigen Hückeswagener angegriffen und laut Anklageschrift bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Täter und Opfer sahen sich nun im Verhandlungssaal des Wipperfürther Amtsgerichts wieder. Beide gaben an, an diesem Abend getrunken zu haben und dabei aneinandergeraten zu sein. Den Ablauf der Tat schilderten sie jedoch unterschiedlich.

Der Angeklagte, der zuvor noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, stellte eine wesentlich harmlosere Version dar. „Ich habe in einer Kneipe am Marktplatz meine Tochter an der Theke gesehen und wollte ihr etwas Taschengeld zustecken“, begann der Hückeswagener die Schilderung des Abends. In dem Gedränge, das in der Gaststätte herrschte, habe ihm ein Mann mindestens zweimal in die Seite gekniffen und dann zu ihm gesagt: „Vögel die Alte woanders!“ „Ich war so empört darüber und fühlte mich bedroht, dass ich ihn weggestoßen habe“, gab der 54-Jährige an.

Das Opfer der Attacke sei dabei auf den Boden gefallen, aber direkt wieder aufgestanden. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es soweit kommt, wie es jetzt gekommen ist“, sagte der Angeklagte, der sich im Gerichtssaal sichtlich fehl am Platz fühlte. Seine Schilderungen bestätigten sowohl die Tochter, wie auch der Neffe, der sich zum Zeitpunkt des Angriffs ebenso in der unmittelbaren Nähe aufgehalten hatte.

Der Wipperfürther selbst sprach hingegen von einem festen Würgegriff. „Er hat mich mit beiden Händen am Hals gegen die Wand gedrückt. Später fand ich mich am Boden wieder“, gab der 32-Jährige an, der die Verhandlung nach seiner Zeugenaussage noch bis zum Schluss verfolgte. Das Würgen bestätigte auch ein Unbeteiligter, der die Szene in der Kultkneipe beobachtet hatte. „Ich stand etwa drei Meter entfernt, als der Angeklagte das Opfer am Hals gepackt und umgeworfen hat, das daraufhin zirka zehn bis 20 Sekunden ohmmächtig war. Als ich den Täter darauf ansprach, wurde er pampig und aggressiv. Da habe ich die Polizei gerufen“, gab er an.

Dem Gericht lagen die Polizeiaussagen ebenso vor wie ein ärztliches Attest vom Wipperfürther Krankenhaus, in dem Rötungen und Prellungen am Hals dokumentiert wurden. Während die Staatsanwaltschaft den Sachverhalt daher als bestätigt ansah und eine saftige Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen zu je 70 Euro (4200 Euro) forderte, plädierte der Verteidiger auf Einstellung des Verfahrens. „Es ist nicht auszuschließen, dass mein Mandant mehrfach provoziert und körperlich angegangen wurde. Da ist eine Überreaktion verständlich“, versuchte er das Strafmaß abzumildern.