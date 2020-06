Wupperverband in Hückeswagen : Wollige Rasenmäher an der Wupper-Talsperre aktiv

Hückeswagen 400 Schafe sind für den Wupperverband im Einsatz. Sie fördern den Artenreichtum. In hartnäckigen Fällen wird nachgemäht.

Ein wahrhaft tierisches Projekt: Der Wupperverband setzt sich seit vielen Jahren in einer Kooperation mit den Biologischen Stationen im Verbandsgebiet für Artenschutzprojekte ein. Eines davon ist an der Wupper-Talsperre in der Nähe von Haus Hammerstein in Hückeswagen angesiedelt.

Viele Flächen liegen im Naturschutzgebiet „Ufer und Talhänge der Wupper-Talsperre“. Es handelt sich um Ausgleichsflächen, die beim Bau der Talsperre ausgewiesen wurden und für die eine bestimmte Nutzung vorgeschrieben wurde. „In den meisten Fällen sollten diese Flächen als Ausgleich für die gefluteten Grünlandflächen dienen und deshalb auch in der Folge wie Wiesen oder Weiden bewirtschaftet werden“, berichtet Susanne Fischer, Pressesprecherin des Wupperverbandes. In Teilbereichen seien Obstbäume gepflanzt worden, um artenreiche Streuobstwiesen zu entwickeln. „Aber es war Zeit, die Bewirtschaftung der Flächen nochmal anzugehen, um die Verbreitung von Drüsigem Springkraut einzudämmen“, schreibt sie. Aus diesem Grund empfahlen die Biologischen Stationen, in diesen offenen Bereichen eine Beweidung durch Schafe aufzunehmen. Seit 2016 grasen 400 Schafe an den Hängen der Wupper-Talsperre und halten die Vegetation kurz. Die Schafherde zieht dabei zunächst im Frühjahr und ein zweites Mal im Spätsommer rund um die Talsperre. In ganz hartnäckigen Fällen wird auch per Hand nachgemäht – gerade dort, wo der Adlerfarn in die Flächen drängt oder eine zu starke Verbuschung herrscht.