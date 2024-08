Wolfgang Heer aus Hückeswagen Der „junge Wilde“ von damals wird 70

Beim Kolpingbildungswerk blieb Heer in leitender Position bis zum Eintritt in die Rente. An die Stelle der Kommunalpolitik traten andere Leidenschaften, das Reiten zum Beispiel, die Ausbildung des eigenen Pferdes, Reisen, die Arbeit an einem Buch über erfolgreiches Lernen. Bis in die Corona-Jahre hinein bot Heer noch Psychologische Beratung in eigenen Räumen in Radevormwald an. Inzwischen ist mehr Ruhe in sein Leben eingekehrt.