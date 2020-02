Hückeswagener Orts- und Straßennamen – Wefelsen : Wohnglück mit Blick auf die nahe Bever

Sabine Winkler auf ihrer Terrasse mit Blick auf die Bever-Talsperre im Ortsteil Wefelsen. Das Wasser ist nur wenige Meter entfernt. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wefelsen Sabine Winkler lebt seit 13 Jahren in Wefelsen an der Bever. Neben der Nähe zur Natur schätzt sie die gute Nachbarschaft.

Sabine Winkler liebt die Bever und das Wasser ganz allgemein. Dafür wohnt die 53-Jährige absolut ideal. Vor 13 Jahren ist sie nach Wefelsen gezogen, dort weg möchte sie nach Möglichkeit nie mehr. „Wenn es sich irgendwie einrichten lässt, dann möchte ich hier alt werden. Und das geht hier vielen Anwohnern so“, sagt sie überzeugt.

Wefelsen, das kennen die meisten Hückeswagener wohl in erster Linie vom Fritz-Perls-Institut für Biopsychosoziale Gesundheit und Kreativitätsförderung, das dort idyllisch am Ufer gelegen ist. Dabei reicht die Geschichte des Orts bis ins Mittelalter zurück. 1481 wird er erstmals erwähnt, damals unter dem Namen Wefel. Anfang des 18. Jahrhunderts wird auf einer Karte ein Hof mit dem Namen Wibelsen erwähnt. Heute kennt man Wefelsen aber auch wegen des Remscheider Segelyachtclubs Bever-Talsperre (RSCB), der dort sein Bootshaus hat.

Info Dreharbeiten am Ufer der Bever Foto: Dörner, Hans (hdo) Filmkulisse An der Bever-Talsperre wurde im Jahr 2003 Teile des Films „Sommersturm“ von Marco Kreuzpaintner gedreht. In diesem Coming-out-Drama spielten bekannte Schauspieler wie Robert Stadlober, Kostja Ullmann oder Alicja Bachleda-Curuś mit. Abgeschiedenheit Die Produzenten hatten sich für die Bever-Talsperre entschieden, weil sie so abgeschieden gelegen war.

Genau genommen wohnt Sabine Winkler in diesem Bootshaus, beziehungsweise in dem Vorläufer des heutigen Neubaus. „Es handelt sich bei meiner Wohnung um das ehemalige Bootshaus, in dem damals Kanus untergebracht waren“, erzählt sie. Der Vermieter wollte das in Wohnungen umwandeln, als der RSCB das neue Haus am Ufer gebaut hatte. Damals sei sie dort gewesen, es habe noch nichts an eine Wohnung erinnert – und dennoch habe sie sich unmittelbar verliebt. „Ich wollte direkt den Mietvertrag unterschreiben“, sagt die Fotografin lachend.

Die kleine Siedlung, die an Käfernberg und die dortigen Campingplätze angrenzt, sei für sie ein echtes Geschenk. Nicht nur wegen der wundervollen Aussicht, die sie jeden Tag auf die Bever-Talsperre habe, sondern auch wegen der guten Nachbarschaft. „Es wohnen hier viele unterschiedliche Generationen, die aber super miteinander auskommen“, versichert die 53-Jährige. Es sei einerseits eine ganz große Freiheit, weil keinerlei Zwänge herrschten, auch wenn man sehr nah beieinander wohne. „Auf der anderen Seite kümmert man sich umeinander. Wenn man jemanden mal zwei Tage nicht zu Gesicht bekommt, wird nachgesehen, ob alles in Ordnung ist“, sagt Sabine Winkler.

Also keine gegenseitige Beobachtung, sondern vielmehr ein Aufeinanderachten. Dazu gehöre auch, gemeinsam zu feiern und Zeit miteinander zu verbringen. „Da ich den Vorteil habe, von zu Hause aus zu arbeiten, verbringe ich meine Zeit von April bis Oktober sowieso meist draußen. Und abends trifft man sich zum Grillen oder um noch einmal in die Bever zu springen“, sagt die 53-Jährige.

Die Nachbarschaft sei für sie tatsächlich zu einer kleinen Ersatzfamilie geworden. „Was ebenfalls sehr schön ist, ist, dass hier viele Kinder sind. Gerade in den vergangenen Jahren sind einige dazu gekommen.“ Natürlich würden auch Feste gefeiert, allerdings nicht zu festen Terminen und mit allen Anwohnern. „Da treffen sich eigentlich nur die Kinder regelmäßig zu St. Martin. Wir haben hier einen schönen Innenhof, da habe ich etwa meinen 50. Geburtstag gefeiert mit etwa 100 Gästen, was eine großartige Feier war.“ Besonders schätzt Sabine Winkler die Stimmungen in der Natur. „Ich stehe meist früh auf und gehe erst einmal mit dem Hund. Da ist es eigentlich immer schön – ob es der Sonnenaufgang ist oder der Nebel über dem See. Manchmal ist es richtig magisch“, sagt sie. Jeder Tag sei anders. Im Herbst würde man sich mit den bunten Blättern an den Bäumen beinahe wie in Kanada fühlen, sehr eindrucksvoll sei auch die Stimmung bei Gewittern. „Dann stehen hier alle draußen und schauen sich das Spektakel an“, sagt die 53-Jährige.