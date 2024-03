Stadt Hückeswagen und Wupperverband ermitteln Ausgleichsbetrag Voraussichtlich fünf Millionen Euro weniger fürs Kanalnetz

Für den um gut fünf Millionen Euro niedrigeren Betrag gibt es laut Persian verschiedene Gründe. So wurden unter anderem verschiedene Anlagen übertragen, an denen noch gearbeitet wird, wie etwa das Regenbecken in Winterhagen oder Sanierungen im Bereich des Kanalnetzes. Persian: „Hier ist man bei den Bauprojekten noch nicht so weit gekommen wie ursprünglich prognostiziert, so dass weniger neues Vermögen entstanden ist.“ Insgesamt sei der Wert zum Jahresende 2023 deshalb geringer, weil in den beiden vergangenen Jahren weniger investiert als abgeschrieben wurde. Das derzeit niedrigere Zinsniveau führt ebenfalls im Ergebnis zu einem geringeren Ausgleichsbetrag – „der Ertragsanteil der Ausgleichszahlung ist abhängig von der Zinslandschaft“, erläutert der Bürgermeister.