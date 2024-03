Hückeswagens jüngstes Gewerbegebiet Wirtschaftsförderung besucht „Pioniere“ von West 3

Es ist nicht zu übersehen: In dem Dreieck Junkernbusch / Heidt / Kammerforsterhöhe „wachsen“ seit geraumer Zeit mehrere Firmengebäude in die Höhe. Die Wuppertaler Autolackiererei GP Karosserie & Lack hatte im Frühjahr 2022 als erstes Unternehmen mit dem Bau einer Halle im neuen Gewerbegebiet West 3 begonnen, ihren Betrieb dort will sie in Kürze aufnehmen. „Überholt“ worden ist sie von der Jenkner GmbH, die im Herbst 2022 mit den Bauarbeiten begann, über inzwischen seit Juni vorigen Jahres am neuen Standort an der Max-Planck-Straße produziert. Zwei weitere Hallen in West 3 entstehen gerade.