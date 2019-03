Planungsausschuss: Wird die Fledermaus im Ahorn zum Problem?

HÜCKESWAGEN Stadt und Fachplaner müssen sich etwas einfallen lassen, um die Tiere im Brunsbachtal umzuquartieren und ihnen einen neuen Lebensraum zu beschaffen.

Im Brunsbachtal steht ein Ahorn mit Loch im Stamm. Darin haben Fledermäuse ein Tagesquartier gefunden. Das wäre an sich schön, wenn es da nicht die Pläne für den Neubau der Schule und des Wohngebietes Eschelsberg gäbe. Um Platz dafür zu schaffen, muss gerodet werden. Da nun aber Fledermäuse zu den streng geschützten Arten gehören, müssen Stadt und Fachplaner sich etwas einfallen lassen, um die Tiere umzuquartieren und ihnen einen neuen Lebensraum zu beschaffen. Das war nun am Rande der Diskussionen um das Neubaugebiet Thema im Planungsausschuss.

Die Grundproblematik ist, dass es immer dann, wenn durch Neubau von Straßen und Häusern Flächen versiegelt werden, zwangsläufig zu Konflikten mit dem Naturschutz kommt. Wird, wie im Brunsbachtal, am noch eher ländlich geprägten Stadtrand gebaut, verschärft das die Lage. Neu ist das Thema für Hückeswagen nicht: Vor Jahren wäre der Neubau des Radweges auf der alten Bahntrasse durch den Höhsieper Tunnel fast daran gescheitert, dass dort Fledermäuse lebten. Für eine sechsstellige Summe wurde zum Schutz der Tiere eine Trennwand in den Tunnel gezogen, was den Radweg möglich machte.