Neue Komödie des Hückeswagener Amateurtheatervereins Beim „Wipperwagen“ geht’s wieder rund

Info

Hückeswagen Premiere in der Schloss-Stadt ist am Samstag, 9. Dezember, 20 Uhr, im Forum an der Weststraße.

Radevormwald Der Auftritt im Bürgerhaus an der Schlossmacherstraße ist am Samstag, 13. Januar, 19.30 Uhr.

Wipperfürth Am Sonntag, 28. Januar, 17 Uhr, wird das Stück in der Alten Drahtzieherei an der Wupperstraße aufgeführt.

Vorverkauf Karten zum Preis von zehn Euro gibt’s im Vorverkauf in den Bergischen Buchhandlungen in Hückeswagen und Wipperfürth sowie in der Stadtbücherei Radevormwald, bei Schreibwaren Cannoletta in Hückeswagen und bei der Buchhandlung CoLibri in Wipperfürth. An der Abendkasse kosten die Tickets zwölf Euro.