Hückeswagener Theatergruppe brilliert bei ersten Aufführungen : Wipperwagen spielt turbulente Komödie

Hückeswagen Mit der temperamentvollen Beziehungskomödie „Alles Betrug“ brachten die Schauspieler des Wipperwagens das Publikum bei einer doppelten Premiere zum Lachen. Das Kultur-Haus war an beiden Abenden ausverkauft.

Fast zwei Stunden lang schlüpften die Darsteller in ihre Rollen und unterhielten die Zuschauer mit viel Spielfreude. Dabei waren die Texte, die die Hauptakteure abrufen mussten, gewaltig. Oliver Hecker spielte in dem Stück den Sachbearbeiter Paul Mustermann von der Inkontinenzia-Versicherung, Tanja Pett die selbstmordgefährdete und spirituell angehauchte Lilly, Barbara Kaiser mimte Pauls Verlobte mit heimlichem Nebenjob im Rotlichtmilieu – und Norbert Becker versetzte sich in die Rolle des leicht durchgeknallten Psychiaters Dr. Dr. Edzard von Sülsen. In einer Nebenrolle gab zudem Leon Gräbner sein Schauspiel-Debüt.