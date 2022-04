Fast dreijährige Vakanz in Hückeswagener endet : Wipperfürtherin wird Nachfolgerin von Streetworkerin Asiye Razlaf

Asiye Razlaf, aktuell in Elternzeit, war bis August 2019 Streetworkerin in Hückeswagen. Foto: peter meuter

Hückeswagen Nach einer fast dreijährigen Vakanz wird zum 1. Juni die „aufsuchende Streetwork-Arbeit“ wieder aufgenommen: Der DRK-Kreisverband hat Renate Lieth für diese Aufgabe ausgewählt.

Die neue Streetworkerin für Hückeswagen und Marienheide kommt aus Wipperfürth: Renate Lieth wird am 1. Juni die dann fast drei Jahre brach liegende Arbeit in beiden Kommunen aufnehmen. Aktuell ist sie noch als Streetworkerin in der Hansestadt beschäftigt. Die Wipperfürtherin tritt damit die Nachfolge von Asiye Razlaf an, die bis August 2019 in Hückeswagen und Marienheide drei Jahre eine anerkannt gute „aufsuchenden Streetwork-Arbeit“ geleistet hatte, ehe sie aufgrund ihrer Schwangerschaft ein Beschäftigungsverbot bekommen hatte. Aktuell befindet sie sich in der Elternzeit.