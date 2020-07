Hückeswagen : Kobeshofener Stammkunde gewinnt

Hückeswagen Der Hauptpreis des Frühjahrsgewinnspiels der Fleischerei-Innung geht nach Wipperfürth. Den 100-Euro-Einkaufsgutschein kann Dieter Brunsbach nun beim Hückeswagener Metzger seines Vertrauens einlösen.

Seit vielen Jahren ist Dieter Brunsbach Stammkunde bei der Fleischerei seines Vertrauens: der Fleischwaren Blumberg GmbH in Hückeswagen. „Wir sind eine große Familie, deshalb bin ich hier schon fast ein Großkunde“, verrät Brunsbach augenzwinkernd. Passend zum nächsten Einkauf überreichten ihm jetzt im Kobeshofener Fleischmarkt der an der Aktion mitwirkende Auszubildende Mike Wassen sowie Meike Moser und Iris Kniese von Fleischwaren Blumberg und der Obermeister der Fleischer-Innung Bergisches Land, Werner Molitor, einen Gutschein im Wert von 100 Euro. Damit sollte die „Großfamilie“ erst einmal versorgt sein.

„Aber mit der Pandemie zeigt sich, dass die Fleischer-Innung damit ebenfalls sehr treffend das Kundeninteresse spiegelt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Nachfrage bei vielen Fleischern sei mit Corona gestiegen, was mehrere Gründe habe: Zu Beginn hätten sich die Kunden in den Filialen der Fleischer wohler gefühlt, da sie hier weniger Menschen getroffen hätten. Als die Schutzmaßnahmen gelockert worden seien und Treffen mit Freunden und Familie wieder möglich wurden, hätten sich viele Kunden etwas „Besonderes“ beim Fleischer gekauft und oft festgestellt, dass die Produkte gar nicht so teuer seien, wie vielleicht angenommen hätte. „Jetzt in den Ferien, die oft zu Hause verbracht werden, halten viele Kunden am Einkauf beim Fleischer fest“, berichtet die Fleischer-Innung.