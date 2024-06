Kooperation von Hückeswagen und Wipperfürth Gemeinsames Stadtarchiv ist „Erfolgsgeschichte“

Als die Städte Hückeswagen und Wipperfürth 2016 ihre Archive in der Neye-Siedlung der Nachbarstadt zusammenlegten, hatte das schon im Vorfeld der politischen Entscheidung zu lautstarken Protesten geführt, die aber längst, zumindest öffentlich, kein Thema mehr sind. Manche in Hückeswagen witterten damals „Verrat“ an der Geschichte der Stadt, die mit dem Archiv nicht weniger als ihr historisches Herz in die Nachbarstadt abgebe. „Das war Tinnef“, urteilt heute, acht Jahre später, sehr pragmatisch Bürgermeister Dietmar Persian. Im Fachausschuss für Schule, Sport und Kultur bewertete er jetzt das gemeinsam geführte Stadtarchiv, das seinen Sitz in der ehemaligen Alice-Salomon-Schule in der Neye-Siedlung gefunden hat, als „Erfolgsgeschichte“.