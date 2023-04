Naturschutz in Hückeswagen und Wipperfürth Naturverjüngung und Jagd Hand in Hand

Die Naturverjüngung sei im Vergleich zur Wiederaufforstung die wichtigere Maßnahme, sagt der 37-Jährige. „Ich habe hier zigzehntausende junge Bäume gepflanzt – aber es gibt gar nicht so viele Bäume in Baumschulen, die man hier anpflanzen könnte, damit es reichen würde“, sagt Torsten Dörmbach. Die jungen Pflanzen, die auf natürliche Weise nachkommen würden – „ich habe in den vergangenen Monaten die Eichelhäher sich die Flügel wundfliegen sehen nach den vielen Eicheln am Boden“, sagt der 37-Jährige und schmunzelt –, seien zudem bereits an die Umgebung und teils schon an das sich wandelnde Klima gewöhnt. Also besser angepasst. „Die natürliche Verjüngung ist wichtiger als die Neuanpflanzungen“, betont Torsten Dörmbach.