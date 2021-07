Kinder fragen, Ärzte antworten : „Warum bekomme ich einen Sonnenbrand?“

Wipperfürth/Hückeswagen Mediziner der Wipperfürther Helios-Klinik bekommen Fragen von Kindern zu medizinischen Themen gestellt. Dieses Mal geht es – ganz aktuell – um den Sonnenbrand.

In der Serie „Kinder fragen, Ärzte antworten“ bekommen Mediziner der Wipperfürther Helios-Klinik Fragen von Kindern gestellt. Dieses Mal will Sina (8) wissen: „Warum bekomme ich einen Sonnenbrand?“ Die Antwort auf diese Frage gibt es von Dr. Alexander Schmitz, Leitender Oberarzt der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin:

„Wird unsere Haut zu lange der Sonnenstrahlung ausgesetzt, entsteht durch die intensive UV-Strahlung ein Sonnenbrand. Medizinisch betrachtet ist ein Sonnenbrand nichts anderes als eine Verbrennung, die unsere Haut geschädigt hat. Die Rötung wird durch geweitete Blutgefäße in der Haut hervorgerufen. Der betroffene Bereich wird besser mit Nährstoffen und Zellen des Immunsystem versorgt, denn die Schäden in den Hautzellen, die durch zu viel UV-Strahlung entstanden sind, müssen vom Körper repariert werden.

Fragen Kinder, die eine Frage zu medizinischen Dingen haben, können sie mit der Angabe des Alters und Wohnortes per E-Mail an gm-info@­helios-gesundheit.de oder per Post an Helios-Klinik, Unternehmenskommunikation, Alte Kölner Straße 9, 51688 Wipperfürth, schicken.