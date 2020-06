Gemeinsame Einrichtung von Hückeswagen und Wipperfürth : Gemeinsames Stadtarchiv öffnet wieder ab dem 4. Juni

Hückeswagen/Wipperfürth Nach wochenlanger, coronabedingter Zwangspause nimmt Anfang Juni nun auch das Archiv der Städte Wipperfürth und Hückeswagen in der Neye-Siedlung der Nachbarstadt auf. Die Benutzer müssen sich auf einige regeln einstellen.

Gute Nachricht für alle Ahnenforscher, Hobby- und Profihistoriker: Ab kommendem Donnerstag, 4. Juni, öffnet das gemeinsame Stadtarchiv von Wipperfürth und Hückeswagen an der Michaelstraße in der Wipperfürther Neye-Siedlung wieder für den Publikumsverkehr. Das teilte Sonja Puschmann, Sprecherin der Hansestadt, mit. Allerdings gibt es aufgrund der Corona-Krise einige Einschränkungen und Verhaltensregeln. So muss jeder Besucher mindestens einen Werktag vor dem geplanten Archivbesuch einen Termin bei der Archivleiterin unter ☏ 02267 828447 oder per E-Mail an sarah.zeppenfeld@mail-wipperfuerth.de vereinbaren. „Nutzerinnen und Nutzer ohne Voranmeldung müssen leider abgewiesen werden“, stellt die Stadtsprecherin klar.