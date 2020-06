Stadtarchiv für Hückeswagen und Wipperfürth : Gemeinsames Archiv jetzt wieder geöffnet

Hückeswagen/Wipperfürth Besucher müssen im Stadtarchiv einen Mund-Nasenschutz tragen. Im Lesesaal stehen nur zwei Arbeitsplätze zur Verfügung, um die Sicherheitsabstände von mindestens 1,50 Meter einzuhalten.

Auch das gemeinsame Archiv Wipperfürth-Hückeswagen hat nach der coronabedingten Schließung wieder für Publikum geöffnet. Seit Donnerstag sind Besuche aber zunächst nur mit einem Termin möglich. Interessierte müssen mindestens einen Werktag vor dem Archivbesuch einen Termin unter Tel. 02267 828447 oder per E-Mail unter sarah.zeppenfeld@mail-wipperfuerth.de vereinbaren. Außerdem sind Verhaltensregeln und Hygieneschutzmaßnahmen zu beachten. Die Öffnungszeiten sind montags, dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr. Die verlängerten Öffnungszeiten an jedem ersten und dritten Donnerstag, 14 bis 18 Uhr, entfallen. Besucher müssen im Archiv einen Mund-Nasenschutz tragen. Im Lesesaal stehen zwei Arbeitsplätze zur Verfügung, um die Sicherheitsabstände von mindestens 1,50 Meter einzuhalten. An jedem Arbeitsplatz darf nur ein Benutzer sitzen. Die Arbeitsplätze werden zugewiesen. Die Mitarbeiterinnen erteilen bei Nachfragen einfache Auskünfte, eine Fachberatung findet nicht statt. Es dürfen keine Kontakte zu anderen Benutzern stattfinden. Archivalien müssen auf einen ausgewiesenen Rückgabetisch zurückgelegt werden.