Schnelles Internet in Hückeswagen und Wipperfürth Breitbandausbau ist abgeschlossen

Einblick in einen Kabelverzweiger in Großenscheidt, einem der vielen „weißen Flecken“ in Hückeswagen und Wipperfürth. Durch die bunten Röhrchen wurden mit einem Druck von vier Bar die Glasfaser bis zu den Abschlussdosen in den einzelnen Häusern „geblasen“.

Foto: Stephan Büllesbach