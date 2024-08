Digitale Zukunft für Hückeswagen und Wipperfürth BEW baut Glasfaser-Vorsprung weiter aus

Zum 1. September vorigen Jahres war die Vorvermarktung – parallel zum Glasfaser-Ausbau – für den ersten Teilbereich gestartet, die in Hückeswagen etwa 2100 Haushalte und Unternehmen umfasste: an der Huckinger Straße und am Graf-Arnold-Platz auf Wiehagen sowie in der Innenstadt an der Islandstraße und in Teilen der Kölner- und der Weierbachstraße. Aktuelle Baustellen in der Schloss-Stadt gibt es auf dem Fürstenberg (Ecken Hermann-Löns und Gerhart-Hauptmann-Straße), auf dem Höchsten (Bergstraße / Ringstraße) und in der Vogelsiedlung auf Wiehagen, wie Pressereferentin Elke Fröhlingsdorf mitteilt.