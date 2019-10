Hückeswagen - Wipperfürth : Bei der Zusammenarbeit der Städte ist Sand im Getriebe

Hückeswagen Am Regionalen Gebäudemanagement scheiden sich momentan offenbar die Geister in Hückeswagen und Wipperfürth.

Aktuell hat das RGM eine Prioritätenliste aufgestellt für Investitionen in die kommunalen Gebäude von Wipperfürth und Hückeswagen bis zum Jahr 2021. In dieser Woche hat der Hückeswagener Stadtrat diese Liste genehmigt, nachdem der Wipperfürther Rat schon zuvor grünes Licht dafür gegeben hatte. Der Hückeswagener Ratsbeschluss geht noch darüber hinaus, denn ausdrücklich hielten die Kommunalpolitiker darin fest, dass die Sanierung der Montanusschule noch bis Ende des Jahres in die Planung aufgenommen werden muss. Damit keine der bereits zugesagten Fördermittel des Landes dafür nur deshalb verloren gehen, weil zu spät mit der Sanierung begonnen wird.

Der Hückeswagener Rat will in den Oberbergischen Kreis

Bei aller inzwischen erzielten Einigkeit in Sachen gemeinsame Prioritätenliste und Stellen-Neubesetzung scheint generell aber Sand zu sein im Getriebe der interkommunalen Zusammenarbeit. Vor allem in Wipperfürth wird die Arbeit des gemeinsamen Gebäudemanagements sehr kritisch beäugt und eher negativ bewertet. Was möglicherweise auch damit zusammenhängt, das dessen Leiter ein Hückeswagener ist: Dieter Klewinghaus. Diese Tatsache befeuert in der Nachbarstadt anscheinend die Befürchtung, das Hückeswagener Belange im RGM bevorzugt abgearbeitet werden und Wipperfürth dabei den Kürzeren zieht.