Hückeswagen-Wipperfürther Verein plante mit eSports neues Projekt : ASC Phoenix bewirbt sich bei Leader

Hückeswagen/Wipperfürth Der Verein benötigt für sein neues eSports-Projekt für Jugendliche ab zwölf Jahren ein Ladenlokal in Wipperfürth und hat daher an das EU-Förderprogramm eine Bewerbung gerichtet.

In der 13. Bewerbungsrunde des EU-Förderprogramms Leader, das den ländlichen Raum stärken soll, hat sich unter anderem der Football-Klub ASC Phoenix Bergisches Land beworben, der seine sportliche Heimat in Hückeswagen hat und auf dem Sportplatz an der Schnabelsmühle trainiert. Der Verein möchte laut Martin Deubel, Regionalmanager des Vereins Leader Bergisches Wasserland, die soziale Kompetenz und andere Fähigkeiten von Kindern ab zwölf Jahre fördern, weswegen mit dem Projekt „Phoenix eSports“ eine neue Sparte entstehen soll. „In einem noch zu findenden Ladenlokal in der Wipperfürther Innenstadt sollen sich die Kinder regelmäßig treffen“, berichtet er. Neben dem Gaming stehen dann auch Sporteinheiten, Vorträge, gemeinsames Kochen und andere Aktivitäten auf dem Programm. Zur Realisierung benötigt der ASC Phoenix eine Förderung von zirka 57.000 Euro.