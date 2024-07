Bürgermonitor nach tödlichem Unfall in Hückeswagen Ist die Winterhagener Linksabbiegespur zu gefährlich?

Hätte der tödliche Unfall eines 57 Jahre alten Motorradfahrers aus Köln in Winterhagen am Abend des 14. Juli verhindert werden können? Vielleicht nicht, aber Uwe Markus hält die Kreuzung dort für „saugefährlich“. Der Anwohner kennt die Stelle auf der B 237 zur Genüge und kritisiert am Bürgermonitor unserer Redaktion die Linksabbiegespur in Fahrtrichtung Hückeswagen/Wiehagen. Von dieser wollte an diesem Sonntagabend eine 38-jährige Hückeswagenerin auf die Industriestraße abbiegen, als ihr das Motorrad entgegenkam und es zum folgenschweren Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.