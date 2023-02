Gemeinsamer Bauhof von Hückeswagen und Wipperfürth Winterdienst auf Radweg bald mit Sole statt mit Salz

Bei Eis und Schnee werden die Mitarbeiter des gemeinsamen Bauhofs von Hückeswagen und Wipperfürth auch weiterhin den Radweg auf der alten Bahntrasse in den Winterdienst einbeziehen. Das sagte Bauhofleiterin Verena Schrader jetzt im Betriebsausschuss auf Anfrage von Utz Geßner (Grüne). Hintergrund ist, dass der Radweg auch in den Wintermonaten viel genutzt wird – von den meisten in der Freizeit, von manchen aber auch, um mit dem Rad zur Arbeit zu fahren.