Kultur in Hückeswagen Gut besuchte Gastspiel-Premiere

Boldt drückte es nach der Pause so aus, ehe der Doors-Klassiker „Riders On The Storm“ erklang: „Weiter geht es durch die Jahrzehnte der Pop- und Rock-Musik.“ Und die beiden „Friends“ harmonierten als Jim Morrison und Doors-Keyboarder Ray Manzarek auch ganz hervorragend, genau wie auch der zweistimmige Gesang eindrucksvoll serviert wurde. Die große Vielfalt des Abends zeigte sich dann direkt im Anschluss, als Winnie und Bo schon bei den Beatles und deren Balladen-Evergreen „Let It Be“ angekommen waren. Noch vor der Pause hatte man sich noch an Udo Jürgens und sein 1970er-Glaubensbekenntnis „Ich glaube“ erinnert, das vor allem mit seinem eindringlichen Text für Gänsehaut sorgte. In der Pause spazierte Winnie Boldt durchs Publikum und kam aus dem Händeschütteln gar nicht mehr heraus. „Es war ein Versuch, wir hätten nie gedacht, dass so viel Leute kommen werden“, sagte er, und wirkte dabei überwältigt vom Publikumszuspruch. „Wir wollten mal sehen, wie es angenommen wird. Es wird im nächsten Jahr auf jeden Fall weitere Konzerte geben“, sagte er. Und in der Tat, es wäre doch wirklich zu schade, wenn diese überaus gelungene Gastspiel-Premiere eine Ausnahme bleiben würde. Gerade auch, weil das Duo auch vor dem Blues nicht Halt machte, was dem Abend noch mehr Vielfalt verpasste. Etwa mit John Mayalls Ode an einen bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Freund in „I‘m Gonna Fight For You JB“ oder dem Klassiker „The Blues Is Here To Stay“.