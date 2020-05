Altpapiersammlung in Hückeswagen : Wind weht das Kolping-Altpapier auf den Parkplatz

Brunsbachtal Die Kolping-Jugend hat am Samstag wieder Altpapier gesammelt. Die vier Container waren schnell gefüllt. In der Nacht zum Montag sorgte ein kräftiger Wind für Chaos auf dem Parkplatz.

Nachdem diese im März wegen der Corona-Krise ausgefallen und am vorigen Samstag wieder aufgenommen worden war, hatten wohl viele Hückeswagener ausreichend Altpapier gesammelt. „Schon um 8.30 Uhr, als wir angefangen haben, waren zwei der insgesamt vier Container fast voll“, berichtete Katharina Mehnert. Im Zuge der vierstündigen Aktion kamen dann weitere Menschen, die noch mehr Altpapier brachten. So waren die vier Container bald bis über den rand gefüllt. Und dann setzte in der Nacht zu Montag ein starker Wind ein, der die obersten Schichten auf den Parkplatz herunterwehte. „Wir haben dann alles am Montagnachmittag weggeräumt“, versicherte die Mit-Organisatorin.