Hückeswagen : Stadt dankt ihren engagierten Bürgern

Willibert Pauels, der „Bergische Jung“ des Kölner Karnevals war Stargast bei der Veranstaltung im Festzelt. Der bekannte Büttenredner verzichtet auf eine Gage. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Beim Ehrenamtsabend am Freitag bekamen 25 Hückeswagener im Schützenfestzelt die Ehrenamtskarte überreicht. „Ne Bergische Jung“ Willibert Pauels, eine Größe des rheinischen Karnevals, hielt dazu eine launige Laudatio.

Trotz der großen Hitze waren rund 100 Menschen aus den verschiedensten Bereichen des Hückeswagener Ehrenamts am Freitagabend ins Festzelt gekommen. Bürgermeister Dietmar Persian hatte zum Ehrenamtsabend eingeladen. „Der erste Ehrenamtler des Abends ist auch schon auf der Bühne“, sagte Persian und begrüßte damit Willibert Pauels. Der Wipperfürther Diakon, auch als „Ne Bergische Jung“ mit roter Pappnase, Lederweste und Domradio-T-Shirt bekannt, war nämlich ohne Gage in die Nachbarstadt gekommen, um mit einer launigen Ansprache für gute Stimmung zu sorgen.

Pauels hatte das aus Überzeugung getan, auch wenn er nach seinem Auftritt direkt zum nächsten Termin musste. „Ich finde die Ehrenamtsarbeit besonders wichtig, deswegen komme ich auch bei vollem Terminkalender sehr gerne“, sagte er vor dem Auftritt. Der dauerte eine gute halbe Stunde und war mit dem typischen rheinländischen Humor gespickt, der Pauels zu einem beliebten Redner in den Kölner Karnevals-Bütten hatte werden lassen. Dabei war der Unterton aber durchaus nachdenklich. Denn „Ne Bergische Jung“ sprach über die große Bedeutung des Humors – vor allem in so ernsten Bereichen wie der Religion und der Politik. Seine Quintessenz war: „Ideologen und Fundamentalisten verfolgen die Witzemacher. Denn die Witze können die Angst besiegen. Und Diktaturen leben von der Angst.“

Info Ehrenamtskarte mit vielen Vergünstigungen Ehrenamtskarte Mit der Ehrenamtskarte können Angebote in verschiedenen Landes- und kommunalen Einrichtungen vergünstigt wahrgenommen werden. Sie gilt auch für unterschiedliche Angebote von Partner aus Wirtschaft, Kultur und Sport. Insgesamt sind es landesweit über 4200 Vergünstigungen. In Hückeswagen können Ehrenamtskartenträger etwa vergünstigt ins Bürgerbad.

Sein Publikum in Hückeswagen hatte Pauels direkt auf seiner Seite. In seiner unnachahmlichen Art war er auch politisch unkorrekt, allerdings so, dass man problemlos darüber lachen konnte. Wenn er etwa über seinen „ehemaligen Vorgesetzten“ Joachim Kardinal Meisner sagte: „Er ist ja mittlerweile verstorben. Nun, er konnte sich beruflich verbessern... Er hat wohl in einem Doppelbett geschlafen, damit er sich auch nachts noch querlegen konnte.“ Meisner habe ihn für seine frechen Witze indes nie gemaßregelt. Denn der Kardinal habe über die befreiende und angstlösende Wirkung des Humors gewusst, sagte Pauels.

Nach dem Auftritt sorgte eine Band weiter für gute Stimmung, bis schließlich der Bürgermeister mit seiner Sekretärin Monika Winter die Bühne betrat, um sich bei den Ehrenamtlern noch einmal zu bedanken. „Sie sind viele in unserer Stadt: Hilfsorganisation, soziale Gruppen, Flüchtlingsarbeit, Kirchengemeinden, Chöre, Bürgerbus oder Foodsaver – sie sind es, die unsere Stadt jeden Tag bereichern“, sagte Persian. „Ich sage immer: Hückeswagen ist keine reiche Stadt, aber dafür wir sind reich an Menschen, die sich für ihre Mitbürger engagieren.“