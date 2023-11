Europäische Woche der Abfallvermeidung Die Schloss-Stadt will weniger Müll produzieren

Neben dem grundsätzlichen Aufruf, in der Woche auf die Produktion von Abfall zu verzichten, sollen in diesem Jahr ein paar Herausforderungen (Challenges) verdeutlichen, wie schwer die Abfallvermeidung in Bezug auf verschiedene Lebensmittel und Vorhaben in Hückeswagen ist. Die Stadt ruft auf:



DIY-Verpackung Stellt eine eigene nachhaltige Verpackung her (Bienenwachstücher, Einkaufstasche).

Aus Müll mach Neu Macht einen neuen weiter-/wiederverwendbaren Artikel aus Abfall (etwa Portemonnaie aus Milchpackung).

Pizza in Mehrweg Bestellt oder holt euch eine Pizza in einer Mehrwegverpackung.

Zero-Waste-Einkauf Kauft für mindestens eine ganze Mahlzeit verpackungsfrei ein.

Poste Deinen Tipp Postet unter dem #HückeswagenAbfallfrei Euren Tipp zur Abfallvermeidung.

Einwegfrei bestellen Bestellt oder holt Euch Lebensmittel zum Sofort-Verzehr in Mehrwegverpackungen.

Mehrfachverpackt? Schickt ein Foto: Postet oder schickt ein Bild von einem absurd/mehrfach verpackten Artikel/Produkt.

Bring auch andere dazu Bringt mindestens drei Leute aus Eurem Umfeld dazu, einwegverpackungsfrei einzukaufen oder Lebensmittel zum Sofort-Verzehr zu holen.