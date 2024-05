Konzert in Hückeswagen Flagge zeigen gegen Hass und Hetze

Auch deshalb rufe man dazu auf, am 9. Juni an der Europawahl teilzunehmen. Ein geeintes Europa sei in den vergangenen Jahrzehnten Garant für Frieden und Wohlstand. „Wer daran rüttelt, gefährdet den Frieden und unseren Wohlstand. Das möchten wir vermitteln. Dazu wird es auch Statements auf dem Konzert geben“, kündigt Boldt an.