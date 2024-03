Gesammelt bei Aktion „Saubere Stadt“ in Hückeswagen Wilder Müll oder Ergebnis einer Naturkatastrophe?

„Diesen Müll haben die Grünen aus dem Bereich geholt“, berichtet Roland Kissau vom Ordnungsamt der Stadt auf Anfrage unserer Redaktion. Offenbar hatten die freiwilligen Müllsammler am vorigen Samstag in und an der Wupper vor allem Wellblech geborgen – ein Teil sieht aus wie das Sektionaltor einer Garage. Vielleicht war das tatsächlich in der Nacht auf den 15. Juli 2021 am oberen Lauf der Wupper irgendwo aus der Verankerung gerissen worden. Auch einen Leitpfosten und einen alten roten Campingstuhl fischten die Grünen aus dem Wasser. Der Bergische Abfall-Wirtschaftsverband sollte den Unrat im Laufe des Tages abholen.